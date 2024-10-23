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  4. «В голе есть его вина, но он парировал пенальти». Полунин о Ризныке
Лига чемпионов
23 октября 2024, 18:20 | Обновлено 23 октября 2024, 18:30
546
0

«В голе есть его вина, но он парировал пенальти». Полунин о Ризныке

22-го октября донецкий Шахтер гостил у лондонского Арсенала

23 октября 2024, 18:20 | Обновлено 23 октября 2024, 18:30
546
0
«В голе есть его вина, но он парировал пенальти». Полунин о Ризныке
ФК Динамо Киев. Андрей Полунин

Во время общения с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин рассказал, кто, по его мнению, был лучшим игроком в матче 3-го тура Лиги чемпионов, где «Шахтер» минимально уступил «Арсеналу» (0:1).

«Отмечу вратаря Дмитрия Ризныка. Возможно, в пропущенном мяче есть его вина, но он потом парировал пенальти и выручил команду в нескольких ситуациях. Молодец!

Приятно, что «горняки» произвели целостное впечатление: никто из состава не выпадал. Но, безусловно, «Арсенал» - один из самых мощных клубов в Лиге чемпионов, и выдержать его натиск очень тяжело».

Напомним, что ранее бывший голкипер Игорь Шуховцев оценил игру Дмитрия Ризныка в матче против «Арсенала».

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Лига чемпионов инсайд Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер Дмитрий Ризнык Андрей Полунин
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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