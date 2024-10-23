Игорь ШУХОВЦЕВ: «Автогол Шахтера? Резник не виноват»

Известный в прошлом голкипер Игорь Шуховцев эксклюзивно для Sport.ua оценил действия вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка в поединке группового раунда Лиги чемпионов с футболистами английского «Арсенала», в котором «горняки» уступили - 0:1.

«На мой взгляд, вратарь «Шахтера» вчера был одним из лучших среди участников матча. Это, прежде всего его заслуга, что интрига в поединке держалась до финального свистка. Все же, класс игроков «Арсенала» выше, чем у «горняков».

Что касается автогола, то здесь вины Дмитрия Ризныка я не вижу. Здесь больше надо критиковать одноклубников, которые не блокировали удар игрока хозяев. А рикошет — это всегда коварство, Ризнык пытался спасти, но где-то ему не повезло.

Зато под занавес поединка фарт уже был на стороне нашего кипера, когда хозяева получили право на пенальти. Казалось, что легионер «пушкарей» Троссард уже перехитрил вратаря, который бросился в правый от себя угол, однако пробил по центру несильно и Ризнык успел выставить ногу. Обидно, что успешные действия Дмитрия не помогли сыграть даже вничью».

Следующий поединок в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 6 ноября со швейцарским «Янг Бойз».

Ранее мы сообщали, что бывший форвард горняков Андрей Воробей прокомментировал игру голкипера Дмитрия Ризныка.