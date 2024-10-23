Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ШУХОВЦЕВ: «Автогол Шахтера? Резник не виноват»
Лига чемпионов
23 октября 2024, 17:38 | Обновлено 23 октября 2024, 18:39
570
2

Игорь ШУХОВЦЕВ: «Автогол Шахтера? Резник не виноват»

Известный в прошлом вратарь прокомментировал игру украинского голкипера в ЛЧ

23 октября 2024, 17:38 | Обновлено 23 октября 2024, 18:39
570
2
Игорь ШУХОВЦЕВ: «Автогол Шахтера? Резник не виноват»
УПЛ. Игор Шуховцев

Известный в прошлом голкипер Игорь Шуховцев эксклюзивно для Sport.ua оценил действия вратаря «Шахтера» Дмитрия Ризныка в поединке группового раунда Лиги чемпионов с футболистами английского «Арсенала», в котором «горняки» уступили - 0:1.

«На мой взгляд, вратарь «Шахтера» вчера был одним из лучших среди участников матча. Это, прежде всего его заслуга, что интрига в поединке держалась до финального свистка. Все же, класс игроков «Арсенала» выше, чем у «горняков».

Что касается автогола, то здесь вины Дмитрия Ризныка я не вижу. Здесь больше надо критиковать одноклубников, которые не блокировали удар игрока хозяев. А рикошет — это всегда коварство, Ризнык пытался спасти, но где-то ему не повезло.

Зато под занавес поединка фарт уже был на стороне нашего кипера, когда хозяева получили право на пенальти. Казалось, что легионер «пушкарей» Троссард уже перехитрил вратаря, который бросился в правый от себя угол, однако пробил по центру несильно и Ризнык успел выставить ногу. Обидно, что успешные действия Дмитрия не помогли сыграть даже вничью».

Следующий поединок в Лиге чемпионов «Шахтер» проведет 6 ноября со швейцарским «Янг Бойз».

Ранее мы сообщали, что бывший форвард горняков Андрей Воробей прокомментировал игру голкипера Дмитрия Ризныка.

По теме:
«Динамо не будет играть с Довбиком персонально». Пуканыч о матче ЛЕ
КОНОПЛЯ: «У нас были возможности, чтобы забить и вырвать как минимум ничью»
Iphone, кошелек и часы. В Барселоне ограбили директора Баварии
Лига чемпионов инсайд Шахтер Донецк Арсенал Лондон Дмитрий Ризнык автогол Игорь Шуховцев Арсенал - Шахтер
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23 октября 2024, 06:23 15
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов

Шахтер стал банальным и неинтересным
Футбол | 23 октября 2024, 11:18 79
Шахтер стал банальным и неинтересным
Шахтер стал банальным и неинтересным

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко окончательно разочаровался в нынешнем наставнике «горняков»

Брест – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 23.10.2024, 18:46
Брест – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Брест – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Бокс | 22.10.2024, 19:07
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Футбол | 23.10.2024, 07:01
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ALFred
Як би не Різник, то голів було більше
Ответить
+1
Southeast*-*
Штанга тоже не  виновата
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
22.10.2024, 23:56 107
Футбол
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 10
Футбол
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
22.10.2024, 01:17
Футбол
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
Легендарный Леннокс Льюис назвал самого сложного соперника. И это не Тайсон
23.10.2024, 08:55 6
Бокс
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
Пошел на жертвы. Усик рассказал, от чего отказался перед реваншем с Фьюри
22.10.2024, 08:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем