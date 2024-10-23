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  4. ВОРОБЕЙ: «К Ризныку вопросов нет. Он в пропущенном голе не виноват»
Лига чемпионов
23 октября 2024, 16:54 | Обновлено 23 октября 2024, 16:58
362
1

ВОРОБЕЙ: «К Ризныку вопросов нет. Он в пропущенном голе не виноват»

Донецкий Шахтер играл с лондонским Арсеналом в матче 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 16:54 | Обновлено 23 октября 2024, 16:58
362
1
ВОРОБЕЙ: «К Ризныку вопросов нет. Он в пропущенном голе не виноват»
Transfermarkt. Дмитрий Ризнык

Бывший форвард горняков Андрей Воробей прокомментировал игру голкипера Дмитрия Ризныка в эксклюзивном интервью Sport.ua.

«К Ризныку вопросов нет. Он в пропущенном голе не виноват. Такой пропущенный мяч — это дело случая, такое бывает в футболе. А пенальти он отбил, в целом играл уверенно! Удар от Мартинелли он принял. Резник выручал «Шахтер», поэтому вопросов к нему нет. В принципе, как и к игре защиты в целом вопросов нет. Неплохо сыграли, но пропустили. Но мне кажется, что «Арсенал» играл в полсилы с нашей командой. А «Шахтер», повторюсь, начал играть после отбитого пенальти», — прокомментировал Воробей.

Напомним, «Шахтер» минимально проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

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инсайд Лига чемпионов Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер Андрей Воробей Дмитрий Ризнык
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Перець
просто жопа винна
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