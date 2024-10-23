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  4. Итальянский журналист: «Вратарь спас Ювентус от разгрома. Играли без души»
Лига чемпионов
23 октября 2024, 17:27 |
85
0

Итальянский журналист: «Вратарь спас Ювентус от разгрома. Играли без души»

Ромео Агрести раскритиковал итальянскую команду за поражение в ЛЧ

23 октября 2024, 17:27 |
85
0
Итальянский журналист: «Вратарь спас Ювентус от разгрома. Играли без души»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиа Перин

Итальянский «Ювентус» неожиданно проиграл немецкому «Штутгарту» в третьем туре Лиги чемпионов (1:0). Итальянский журналист Ромео Агрести оказался недоволен слабой игрой туринцев:

«Ювентус» проиграл впервые в сезоне на домашнем стадионе. Стоит признать, что «Штутгарт» полностью заслужил эту победу. Футболисты итальянской команды играли совсем без души.

Это была слишком пассивная игра, не получалось вообще ничего. Замены Тияго Мотты не спасли ситуацию, а скорее ее усугубили. Если бы не вратарь, счет бы бы разгромным», – считает журналист.

«Ювентус» имеет в своем активе 6 баллов и занимает 11 место, однако некоторые команды еще не сыграли свои матчи в ЛЧ. В следующем матче турнира итальянский клуб сыграет на выезде с французским «Лиллем».

Тренер «Ювентуса» Тияго Мотта рассказал, что он смирился с поражением своей команды.

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Лига чемпионов Ювентус Штутгарт Тиаго Мотта Маттиа Перин
Микола Титюк Источник: Juvefc.com
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