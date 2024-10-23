МОТТА: «Мы должны принять результат»

Вечером, 22 октября, состоялись первые матчи третьего тура Лиги чемпионов.

Туринский «Ювентус» минимально уступил «Штутгарту» на глазах у своих болельщиков (0:1).

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Тиаго Мотта, наставник Ювентуса, поделился мыслями после потери очков:

«Мы должны принять результат. Должны снова встать на ноги и показать отличную игру, как это было в воскресенье. Мы не смогли преодолеть их контроль над игрой. Часто, в первом тайме они избегали начального прессинга с центральным защитником, и мы редко владели мячом.

Штутгарт – сложная команда. Нам трудно было навязать свой стиль игры, что важно для того, чтобы иметь возможность конкурировать с сильным оппонентом. Мы должны лучше защищаться, по сравнению с сегодняшней игрой. Также мы должны многое улучшить в плане баланса команды. Нужно оставить поражение позади и работать над тем, что мы можем улучшить. главное двигаться вперед», – ответил Мотта.