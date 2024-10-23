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  4. ПОСТЕКОГЛУ: «Мы потеряли Сон Хын Мина»
Лига Европы
23 октября 2024, 16:27 |
643
0

ПОСТЕКОГЛУ: «Мы потеряли Сон Хын Мина»

Главный тренер Тоттенхэма рассказал о подготовке к Лиги Европы

23 октября 2024, 16:27 |
643
0
ПОСТЕКОГЛУ: «Мы потеряли Сон Хын Мина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал подготовку своей команды к Лиге Европы:

«Мы потеряли одного игрока – Сон Хын Мина. Он почувствовал дискомфорт после прошедшего матча АПЛ и не сможет нам помочь в еврокубках. Мы планируем дать ему отдых и посмотреть на выходных, сможет ли он сыграть.

Мы хорошо стартовали в Лиге Европы. Я всегда считал, что матчи в этом турнире – это новый вызов. Но нужно понимать, что впереди длинный путь», – резюмировал Постекоглу.

24 октября «Тоттенхэм» сыграет в третьем туре Лиги Европы против нидерландского «АЗ Алкмаара». Подопечные Постекоглу одержали две победы в двух матчах и занимают третье место.

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Лига Европы Ангелос Постекоглу Тоттенхэм Сон Хын Мин АЗ Алкмаар
Микола Титюк Источник: Metro
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