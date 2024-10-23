ПОСТЕКОГЛУ: «Мы потеряли Сон Хын Мина»

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал подготовку своей команды к Лиге Европы:

«Мы потеряли одного игрока – Сон Хын Мина. Он почувствовал дискомфорт после прошедшего матча АПЛ и не сможет нам помочь в еврокубках. Мы планируем дать ему отдых и посмотреть на выходных, сможет ли он сыграть.

Мы хорошо стартовали в Лиге Европы. Я всегда считал, что матчи в этом турнире – это новый вызов. Но нужно понимать, что впереди длинный путь», – резюмировал Постекоглу.

24 октября «Тоттенхэм» сыграет в третьем туре Лиги Европы против нидерландского «АЗ Алкмаара». Подопечные Постекоглу одержали две победы в двух матчах и занимают третье место.