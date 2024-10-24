Холанд кардинально изменил свое решение относительно будущего в Ман Сити

«Манчестер Сити» пытается продлить контракт со звездным нападающим Эрлингом Холандом.

По информации портала Givemesport, Холанд близок к тому, чтобы подписать с «горожанами» новое соглашение. Холанд ранее раздумывал об уходе из «Манчестер Сити» в Ла Лигу, где были предложения от «Реала» и «Барселоны». Однако Эрлинга сейчас убедило то, что в команде останется главный тренер Жузеп Гвардиола. Норвежец сейчас видит свое будущее только в английском клубе.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже 10 голов.