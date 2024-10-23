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  4. Гари ЛИНЕКЕР: «Трент должен остаться в Ливерпуле»
Англия
23 октября 2024, 15:57 |
49
0

Гари ЛИНЕКЕР: «Трент должен остаться в Ливерпуле»

Известный футболист советуем Александеру-Арнольду остаться в своем родном клубе

23 октября 2024, 15:57 |
49
0
Гари ЛИНЕКЕР: «Трент должен остаться в Ливерпуле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Бывший футболист Гари Линекер советует футболисту «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду продлить контракт с командой:

«Трент подпишет новый контракт, я надеюсь на это. Он знает, что такое играть за большой клуб, выигрывать трофеи для своей команды. Он прошел все молодежные команды, поэтому такого футболиста нужно ценить.

Все свои амбиции Трент может реализовать в «Ливерпуле». Мне кажется, его не собираются отпускать в клубе. Если бы он был не нужен руководству, то его могли продать еще в прошлом году. Я уверен, что Тренту предложат новый контракт с улучшенными условиями», – рассказал Линекер.

Трент Александер-Арнольд сыграл 8 матчей в этом сезоне АПЛ и отдал одну результативную передачу.

Стало известно, что Ливерпуль, в случае потери Трента, нацелится на защитника Барселоны.

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Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Гари Линекер
Микола Титюк Источник: Football365
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