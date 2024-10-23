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  4. Мбаппе может обогнать легендарного футболиста Реала
Лига чемпионов
23 октября 2024, 15:24 |
484
0

Мбаппе может обогнать легендарного футболиста Реала

Французскому игроку нужно забить один гол в Лиге чемпионов

23 октября 2024, 15:24 |
484
0
Мбаппе может обогнать легендарного футболиста Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может обогнать легендарного футболиста Альфредо ди Стефано в рейтинге лучших бомбардиров ЛЧ.

Дело в том, что оба этих игрока забили в Лиге чемпионов по 49 мячей. В матче с дортмундской «Боруссией» Килиан не смог отличиться, поэтому придется ждать следующего тура.

Мбаппе сейчас делит 11 место с ди Стефано и Златаном Ибрагимовичем. В зоне досягаемости находятся сразу несколько легенд – Филиппо Индзаги (50 голов), Тьери Анри (51), Томас Мюллер (54), Андрей Шевченко (59) и Рууд ван Нистелрой (59).

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов остается португалец Криштиану Роналду, в активе которого феноменальный показатель – 141 гол.

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Лига чемпионов Реал Мадрид Килиан Мбаппе Альфредо ди Стефано
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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