Мбаппе может обогнать легендарного футболиста Реала

Лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе может обогнать легендарного футболиста Альфредо ди Стефано в рейтинге лучших бомбардиров ЛЧ.

Дело в том, что оба этих игрока забили в Лиге чемпионов по 49 мячей. В матче с дортмундской «Боруссией» Килиан не смог отличиться, поэтому придется ждать следующего тура.

Мбаппе сейчас делит 11 место с ди Стефано и Златаном Ибрагимовичем. В зоне досягаемости находятся сразу несколько легенд – Филиппо Индзаги (50 голов), Тьери Анри (51), Томас Мюллер (54), Андрей Шевченко (59) и Рууд ван Нистелрой (59).

Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов остается португалец Криштиану Роналду, в активе которого феноменальный показатель – 141 гол.