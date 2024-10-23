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Англия
23 октября 2024, 15:04 | Обновлено 23 октября 2024, 15:07
443
0

Манчестер Сити нацелился на звездного игрока Барселоны

Рафинья может перебраться в английскую Премьер-лигу

23 октября 2024, 15:04 | Обновлено 23 октября 2024, 15:07
443
0
Манчестер Сити нацелился на звездного игрока Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Журналист Руди Галетти сообщил, что вингер «Барселоны» Рафинья стал главной трансферной целью английского «Манчестер Сити».

Летом футболиста пытались подписать команды из Саудовской Аравии, однако их попытки не увенчались успехом. Рафинья категорически отказался покидать европейский футбол.

«Барселона» не считает футболиста неприкасаемым и готова его продать, однако ждет от покупателей нормальных финансовых запросов. Рафинья никак не комментирует свое будущее, заявляя, что полностью сосредоточен на выступлении в Ла Лиги.

В этом сезоне бразильский футболист провел 10 матчей в чемпионате Испании, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее полузащитник Фермин Лопес продлил контракт с каталонским клубом.

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Манчестер Сити Барселона Рафинья Диас
Микола Титюк Источник: Barca Universal
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