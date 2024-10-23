Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уехал из Полтавы. Назначение Максимова затягивается
Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 14:42 | Обновлено 23 октября 2024, 15:36
1472
2

Уехал из Полтавы. Назначение Максимова затягивается

Команду к матчу с Вересом готовит спортивный директор

23 октября 2024, 14:42 | Обновлено 23 октября 2024, 15:36
1472
2
Уехал из Полтавы. Назначение Максимова затягивается
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Полтавская «Ворскла» начала подготовку к следующей игре в УПЛ — против «Вереса», которая состоится 27 октября.

Как стало известно Sport.ua, несмотря на предварительную договоренность, что Юрий Максимов вернется на должность главного тренера ворсклян вместо Сергея Долганского, новый-старый главный тренер команде представлен не был и пока что покинул Полтаву.

В то же время, по имеющейся информации, Сергей Долганский уже также не исполняет обязанности главного тренера, а команду к матчу с ровенчанами сейчас будет готовить спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат.

С 2013 по 2017 годы он возглавлял академию «Шахтера». Также работал тренером академии «горняков». Александр Фундерат с 2018 года работал в полтавском клубе директором по развитию и селекции профессионального и детско-юношеского футбола ФК «Ворскла».

Ранее мы сообщали, что Юрий Максимов дал согласие во второй раз возглавить «Ворсклу».

По теме:
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла прекратила сотрудничество с главным тренером
Названы лучшие игрок и тренер 10-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Юрий Максимов Ворскла Полтава назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Бокс | 22 октября 2024, 19:07 0
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым

Легендарный боксер назвал Флойда Мейвезера

Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Футбол | 23 октября 2024, 09:25 5
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы
Максимов принял решение относительно предложения от Ворсклы

Вскоре состоится возвращение специалиста в полтавский клуб

В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
Футбол | 23.10.2024, 07:31
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
В Лондоне оценили обидный для Зинченко поступок Артеты в матче с Шахтером
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Футбол | 23.10.2024, 15:53
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Проблемы с реализацией. Динамо U19 не переиграло Марибор
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Снукер | 22.10.2024, 20:23
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Скандал в полуфинале. Украинцы вышли в финал командного ЧЕ по снукеру
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Максимов підписав контракт і поїхав додому, бо треба йому
зібрати одежу, каструлі, тарілки, ложки , виделки... 
Ответить
0
turist86
https://www.youtube.com/watch?v=pFNYK8s5zoM       Он улетел, но он обещал вернуться
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
Майк Тайсон отказался от 5 млн долларов Джейка Пола
22.10.2024, 09:57 1
Бокс
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
Клопп хочет подписать в свой новый проект вратаря Реала. Перес отпустит?
22.10.2024, 01:17
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 3
Футбол
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
21.10.2024, 20:20 2
Футбол
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
«Это безумье»: Зинченко – о реакции игроков Арсенала на войну в Украине
22.10.2024, 13:07 1
Футбол
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
Палкин прокомментировал европейской прессе поведение Тимощука
22.10.2024, 11:11 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем