Уехал из Полтавы. Назначение Максимова затягивается

Полтавская «Ворскла» начала подготовку к следующей игре в УПЛ — против «Вереса», которая состоится 27 октября.

Как стало известно Sport.ua, несмотря на предварительную договоренность, что Юрий Максимов вернется на должность главного тренера ворсклян вместо Сергея Долганского, новый-старый главный тренер команде представлен не был и пока что покинул Полтаву.

В то же время, по имеющейся информации, Сергей Долганский уже также не исполняет обязанности главного тренера, а команду к матчу с ровенчанами сейчас будет готовить спортивный директор «Ворсклы» Александр Фундерат.

С 2013 по 2017 годы он возглавлял академию «Шахтера». Также работал тренером академии «горняков». Александр Фундерат с 2018 года работал в полтавском клубе директором по развитию и селекции профессионального и детско-юношеского футбола ФК «Ворскла».

Ранее мы сообщали, что Юрий Максимов дал согласие во второй раз возглавить «Ворсклу».