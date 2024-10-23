Украина. Премьер лига23 октября 2024, 15:21 |
1265
0
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
Мирон Богданович ждет забитых голов
23 октября 2024, 15:21 |
1265
0
Бывший тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Шахтер», который состоится уже в этот уикенд.
«На сегодняшний день Динамо и Шахтер – это две абсолютно равные команды. Я думаю, будет ничья, хотелось бы – чтобы результативная», – заявил Мирон Богданович.
Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 27 октября. Старт встречи запланирован в 18:00.
Ранее Мирон Богданович нашел виновных в поражении «Шахтера» в матче Лиги чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 октября 2024, 13:57 5
Интересное мнение от авторитетного эксперта
Футбол | 23 октября 2024, 06:23 15
Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 23.10.2024, 07:01
Футбол | 23.10.2024, 15:44
Бокс | 23.10.2024, 08:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.10.2024, 13:07 1
22.10.2024, 10:32 5
23.10.2024, 07:45 2
22.10.2024, 11:05 3
Бокс
22.10.2024, 11:11 7
23.10.2024, 07:31 8
22.10.2024, 07:47 6