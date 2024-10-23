«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ

Бывший тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Шахтер», который состоится уже в этот уикенд.

«На сегодняшний день Динамо и Шахтер – это две абсолютно равные команды. Я думаю, будет ничья, хотелось бы – чтобы результативная», – заявил Мирон Богданович.

Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 27 октября. Старт встречи запланирован в 18:00.

Ранее Мирон Богданович нашел виновных в поражении «Шахтера» в матче Лиги чемпионов.