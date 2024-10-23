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  4. «Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 15:21 |
1265
0

«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ

Мирон Богданович ждет забитых голов

23 октября 2024, 15:21 |
1265
0
«Я думаю...»: Маркевич сделал прогноз на матч Динамо – Шахтер в УПЛ
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Бывший тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Шахтер», который состоится уже в этот уикенд.

«На сегодняшний день Динамо и Шахтер – это две абсолютно равные команды. Я думаю, будет ничья, хотелось бы – чтобы результативная», – заявил Мирон Богданович.

Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 27 октября. Старт встречи запланирован в 18:00.

Ранее Мирон Богданович нашел виновных в поражении «Шахтера» в матче Лиги чемпионов.

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Мирон Маркевич Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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