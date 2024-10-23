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  4. Сабо назвал главный козырь Динамо в матче против Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 14:59 |
1080
1

Сабо назвал главный козырь Динамо в матче против Шахтера в УПЛ

Бывший тренер хочет увидеть результативную игру

23 октября 2024, 14:59 |
1080
1
Сабо назвал главный козырь Динамо в матче против Шахтера в УПЛ
ФК Динамо. «Динамо» – «Шахтер»

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Шахтер», который пройдет уже в этот уик-энд.

«Шахтеру» нужно обыгрывать «Динамо», потому что они уже отстают шесть очков. «Горняки», возможно, сильнее индивидуальных качеств за счет бразильцев, а киевляне имеют преимущество в командной игре. Думаю, все же будет ничья – 1:1 или 2:2. Если будет 0:0, то я не пойму. Что это за футбол без забитых мячей?!», – заявил Сабо.

Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 27 октября. Старт встречи запланирован в 18:00.

Ранее Йожеф Сабо разнес футболистов «Шахтера» за матч против «Арсенала» в Лиге чемпионов.

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Йожеф Сабо Динамо Киев Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Умник
Гірники можливо сильніші за рахунок бразильців, ага Тейшейри Дугласа Кости Віліана Фернандінью Жадсона.
А стоп їх же вже немає в клубі
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