Сабо назвал главный козырь Динамо в матче против Шахтера в УПЛ

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча «Динамо» – «Шахтер», который пройдет уже в этот уик-энд.

«Шахтеру» нужно обыгрывать «Динамо», потому что они уже отстают шесть очков. «Горняки», возможно, сильнее индивидуальных качеств за счет бразильцев, а киевляне имеют преимущество в командной игре. Думаю, все же будет ничья – 1:1 или 2:2. Если будет 0:0, то я не пойму. Что это за футбол без забитых мячей?!», – заявил Сабо.

Напомним, матч «Динамо» – «Шахтер» состоится в воскресенье, 27 октября. Старт встречи запланирован в 18:00.

Ранее Йожеф Сабо разнес футболистов «Шахтера» за матч против «Арсенала» в Лиге чемпионов.