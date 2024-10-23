Крис САТТОН: «Шахтер меня удивил, они получили уверенность от Арсенала»

Бывший форвард «Челси» и «Селтика», а ныне эксперт на британском телевидении Крис Саттон поделился мыслями по поводу вчерашнего поединка Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Шахтером» (1:0).

«Арсенал» подвергался давлению до самого конца [матча]. «Шахтер» меня удивил, они получили уверенность от «Арсенала», не использовавшего свои шансы. Сейв Давида Райя в концовке был блестящим».

«В атаке у «Арсенала» было множество шансов поставить точку в этой игре. Это хороший ответ на поражение в выходные. С точки зрения Лиги чемпионов «Арсенал» находится в довольно хорошей позиции», – заявил Саттон.

Другой известный английский экс-форвард Алан Ширер, ныне также работающий экспертом на телевидении, заявил, что «Шахтер» может гордится собой за то, как накануне напугал «канониров».