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  4. Крис САТТОН: «Шахтер меня удивил, они получили уверенность от Арсенала»
Лига чемпионов
23 октября 2024, 14:10 |
265
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Крис САТТОН: «Шахтер меня удивил, они получили уверенность от Арсенала»

«Горняки» накануне проиграли «канонирам» в Лондоне со счетом 0:1

23 октября 2024, 14:10 |
265
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Крис САТТОН: «Шахтер меня удивил, они получили уверенность от Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Саттон

Бывший форвард «Челси» и «Селтика», а ныне эксперт на британском телевидении Крис Саттон поделился мыслями по поводу вчерашнего поединка Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Шахтером» (1:0).

«Арсенал» подвергался давлению до самого конца [матча]. «Шахтер» меня удивил, они получили уверенность от «Арсенала», не использовавшего свои шансы. Сейв Давида Райя в концовке был блестящим».

«В атаке у «Арсенала» было множество шансов поставить точку в этой игре. Это хороший ответ на поражение в выходные. С точки зрения Лиги чемпионов «Арсенал» находится в довольно хорошей позиции», – заявил Саттон.

Другой известный английский экс-форвард Алан Ширер, ныне также работающий экспертом на телевидении, заявил, что «Шахтер» может гордится собой за то, как накануне напугал «канониров».

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Крис Саттон Арсенал - Шахтер Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал Лондон
Алексей Сливченко Источник: BBC
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