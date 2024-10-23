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  4. ШИРЕР: «Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал»
Лига чемпионов
23 октября 2024, 13:57 | Обновлено 23 октября 2024, 14:08
398
4

ШИРЕР: «Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал»

Интересное мнение от авторитетного эксперта

23 октября 2024, 13:57 | Обновлено 23 октября 2024, 14:08
398
4
ШИРЕР: «Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Ширер

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер, который ныне работает экспертом на британском телевидении, подвел итог вчерашнему противостоянию «Арсенала» и «Шахтера» в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов, которое завершилось победой лондонцев со счетом 1:0.

«Если смотреть на ситуацию в целом, то две победы и ничья – это позитивное начало их [«Арсенала»] кампании в Лиге чемпионов».

«Они взяли очки и, по большому счету, это все, что имеет значение. Но игра была не очень хорошей. «Шахтер» может быть очень горд, потому что они напугали «Арсенал», – сказал Ширер.

Напомним, после трех туров в активе «Шахтера» лишь одно очко. «Горняки» не смогли забить ни одного мяча в текущем сезоне Лиги чемпионов.

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Алан Ширер Арсенал - Шахтер Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов
Алексей Сливченко Источник: Football365
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Комментарии 4
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Saar
вони розсмішили Арсенал,а не налякали. Арсенал грав не стільки,на скільки потрібно взяти 3 очки, відсотків на 60.
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0
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easterly
Цікаво - він приколовся чи під чимся це видав?) І чим налякали - своїм перепугом? Він передаеться?
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0
AK.228
Жопой Ризныка разве что)
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-1
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