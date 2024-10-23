ШИРЕР: «Шахтер может быть очень горд, потому что они напугали Арсенал»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер, который ныне работает экспертом на британском телевидении, подвел итог вчерашнему противостоянию «Арсенала» и «Шахтера» в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов, которое завершилось победой лондонцев со счетом 1:0.

«Если смотреть на ситуацию в целом, то две победы и ничья – это позитивное начало их [«Арсенала»] кампании в Лиге чемпионов».

«Они взяли очки и, по большому счету, это все, что имеет значение. Но игра была не очень хорошей. «Шахтер» может быть очень горд, потому что они напугали «Арсенал», – сказал Ширер.

Напомним, после трех туров в активе «Шахтера» лишь одно очко. «Горняки» не смогли забить ни одного мяча в текущем сезоне Лиги чемпионов.