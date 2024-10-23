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  4. Алан ШИРЕР: «Жезус разочаровал в матче с Шахтером»
Лига чемпионов
23 октября 2024, 14:09 |
120
0

Алан ШИРЕР: «Жезус разочаровал в матче с Шахтером»

Бывший футболист недоволен игрой форварда лондонского Арсенала

23 октября 2024, 14:09 |
120
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Алан ШИРЕР: «Жезус разочаровал в матче с Шахтером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Бывший футболист Алан Ширер считает, что форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус не оправдывает доверия и плохо сыграл в матче Лиги чемпионов:

«У Жезуса было несколько отличных шансов забить. Он должен быть разочарован своей игрой, ведь «Шахтер» позволил создать моменты у своих ворот. Как минимум дважды у Габриэла была отлична я возможность отметиться забитым мячем.

«Арсенал» провел далеко не лучший матч, но победа есть победа. Они не пропустили. Если учитывать все обстоятельства, то они хорошо играют в Лиге чемпионов », – считает Ширер.

В третьем туре ЛЧ лондонский клуб победил «Шахтер» со счетом 1:0 и поднялся на третье место. Однако не все команды провели свои матчи, поэтому подопечные Микеля Артеты могут опуститься на несколько позиций.

Ранее главный тренер «Арсенала» раскрыл подробности травмы основного защитника.

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Лига чемпионов Арсенал Лондон Шахтер Донецк Арсенал - Шахтер Алан Ширер Габриэл Жезус
Микола Титюк Источник: Metro
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