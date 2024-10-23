Алан ШИРЕР: «Жезус разочаровал в матче с Шахтером»

Бывший футболист Алан Ширер считает, что форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус не оправдывает доверия и плохо сыграл в матче Лиги чемпионов:

«У Жезуса было несколько отличных шансов забить. Он должен быть разочарован своей игрой, ведь «Шахтер» позволил создать моменты у своих ворот. Как минимум дважды у Габриэла была отлична я возможность отметиться забитым мячем.

«Арсенал» провел далеко не лучший матч, но победа есть победа. Они не пропустили. Если учитывать все обстоятельства, то они хорошо играют в Лиге чемпионов », – считает Ширер.

В третьем туре ЛЧ лондонский клуб победил «Шахтер» со счетом 1:0 и поднялся на третье место. Однако не все команды провели свои матчи, поэтому подопечные Микеля Артеты могут опуститься на несколько позиций.

Ранее главный тренер «Арсенала» раскрыл подробности травмы основного защитника.