Алан ШИРЕР: «Жезус разочаровал в матче с Шахтером»
Бывший футболист недоволен игрой форварда лондонского Арсенала
Бывший футболист Алан Ширер считает, что форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус не оправдывает доверия и плохо сыграл в матче Лиги чемпионов:
«У Жезуса было несколько отличных шансов забить. Он должен быть разочарован своей игрой, ведь «Шахтер» позволил создать моменты у своих ворот. Как минимум дважды у Габриэла была отлична я возможность отметиться забитым мячем.
«Арсенал» провел далеко не лучший матч, но победа есть победа. Они не пропустили. Если учитывать все обстоятельства, то они хорошо играют в Лиге чемпионов », – считает Ширер.
В третьем туре ЛЧ лондонский клуб победил «Шахтер» со счетом 1:0 и поднялся на третье место. Однако не все команды провели свои матчи, поэтому подопечные Микеля Артеты могут опуститься на несколько позиций.
Ранее главный тренер «Арсенала» раскрыл подробности травмы основного защитника.
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