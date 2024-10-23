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Украина. Премьер лига
23 октября 2024, 15:09 | Обновлено 23 октября 2024, 15:38
239
0

Названы лучшие игрок и тренер 10-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – форвард Динамо Владислав Ванат и коуч Карпат Владислав Лупашко

23 октября 2024, 15:09 | Обновлено 23 октября 2024, 15:38
239
0
Названы лучшие игрок и тренер 10-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Динамо. Владислав Ванат

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 10-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 10-го тура стал форвард Динамо Владислав Ванат, забивший Оболони два мяча (5:1). Совсем чуть-чуть ему уступил по количеству баллов другой топ-бомбардир своего матча – Илья Путря (ЛНЗ). В топ-5 игроков также вошли: Жан Педросо (Карпаты), Владимир Бражко (Динамо) и Даниэль Соса (Кривбасс).

Лучшим тренером 10-го тура эксперты признали Владислава Лупашко, который во главе Карпат победил во львовском дерби Рух (1:0). В топ-3 тренера также вошли Александр Шовковский (Динамо) и Виталий Первак (Левый Берег).

В общей сложности эксперты вспоминали 20 футболистов и 6 тренеров на звание героев 10-го тура, а также 52 кандидата в символическую сборную.

Символическая сборная 10-го тура УПЛ

Вратарь: Евгений Кучеренко (ЛНЗ)

Защитники: Денис Кузык (Кривбасс), Жан Педросо (Карпаты), Семен Вовченко (Карпаты), Денис Мирошниченко (Карпаты)

Полузащитники: Александр Беляев (Александрия), Николай Шапаренко (Динамо), Владимир Бражко (Динамо), Хрвое Илич (Кривбасс), Илья Путря (ЛНЗ)

Нападающий: Владислав Ванат (Динамо)

Главный тренер: Владислав Лупашко (Карпаты)

Запас: Максим Механив (Левый Берег), Сергей Чоботенко (Полесье), Александр Романчук (Кривбасс), Богдан Михайличенко (Полесье), Оливье Тилль (ЛНЗ), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Бруниньо (Карпаты), Георгий Судаков (Шахтер), Александр Караваев (Динамо), Даниэль Соса (Кривбасс), Хуан Альвина Безерра (Александрия).

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Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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