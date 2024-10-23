23 октября в 14:00 пройдет матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Динамо» U-19 и «Марибор» U-19.

Команды в первом матче по Пути чемпионов встречаются на стадионе в польском городе Сталева Воля.

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Динамовцы стартуют с этого раунда, а словенский Марибор на первом этапе дважды обыграл Линкольн Ред Импс из Гибралтара (6:0, 2:0).

Суркис – в воротах. Назван стартовый состав Динамо U-19 на игру с Марибором

Динамо U-19: Суркис, Захарченко, Сизонюк, Пеикришвили, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Ищенко, Дикий, Редушко, Осипенко.

Запас: Гудименко, Балаба, Люсин, Билый, Андрейко, Шевченко, Лобко, Губенко.