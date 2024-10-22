Динамо U-19 – Марибор U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 октября в 14:00 матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА
23 октября в 14:00 пройдет матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Динамо» U-19 и «Марибор» U-19.
Команды в матче по Пути чемпионов встречаются на стадионе в польском городе Сталева Воля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамовцы стартуют с этого раунда, а словенский Марибор на первом этапе дважды обыграл Линкольн Ред Импс из Гибралтара (6:0, 2:0).
Динамо U-19 – Марибор U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.
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