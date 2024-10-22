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22 октября 2024, 19:36 | Обновлено 22 октября 2024, 19:40
133
0

Динамо U-19 – Марибор U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 октября в 14:00 матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА

22 октября 2024, 19:36 | Обновлено 22 октября 2024, 19:40
133
0
Динамо U-19 – Марибор U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев U-19

23 октября в 14:00 пройдет матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Динамо» U-19 и «Марибор» U-19.

Команды в матче по Пути чемпионов встречаются на стадионе в польском городе Сталева Воля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамовцы стартуют с этого раунда, а словенский Марибор на первом этапе дважды обыграл Линкольн Ред Импс из Гибралтара (6:0, 2:0).

Динамо U-19 – Марибор U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.

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Динамо Киев Марибор Динамо Киев U-19 Игорь Костюк Юношеская лига УЕФА смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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