Жузеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне уже не 22 года. Он плохо себя чувствует»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о травмированных футболистах перед матчем Лиги чемпионов:

«Кроме Родри и Оскара Бобба, все другие футболисты готовятся к поединку. Отдельная ситуация с Кевином де Брюйне. У него не новая травма, но он плохо себя чувствует.

Давайте не забывать, что Кевину уже давно не 22 года, он должен быть в хорошей форме, чтобы играть с нами. Он пытался тренироваться, но признался, что чувствует себя плохо. Мы не будем его торопить.

Кайл Уокер тоже не сможет нам помочь. После того, как он выступил за сборную Англии, он пребывает в плохом состоянии», – рассказал Жузеп.

23 октября в 22:00 в рамках третьего тура Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с чешским клубом «Спарта Прага».

Гвардиола разозлился на тренеров национальных сборных.