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Англия
22 октября 2024, 20:44 | Обновлено 22 октября 2024, 20:46
905
1

«Я никогда раньше так не злился». Гвардиола раскритиковал коучей сборных

Наставник горожан вспомнил случай, произошедший полгода назад

22 октября 2024, 20:44 | Обновлено 22 октября 2024, 20:46
905
1
«Я никогда раньше так не злился». Гвардиола раскритиковал коучей сборных
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчсетер Сити» Жузеп Гвардиола раскритиковал менеджеров национальных сборных:

«Я никогда раньше так не злился. Еще ни разу я не был столь разочарован товарищеской игрой. Мы играли в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Реала» и пытались выиграть Премьер-лигу, а Кайл Уокер вернулся травмирован, мне это совсем не понравилось.

Раньше, когда я был игроком, менеджер национальной сборной звонил в клубы. Теперь никто не разговаривает. Возможно, физиотерапевты говорят, но менеджеры некогда. В первом или втором сезоне с Гаретом Саутгейтом были контакты, но сейчас нет.Иногда Рональд Куман звонит по телефону, потому что он мой друг. Я знаю, что игроки не хотят травмироваться, и я всегда призываю их уходить в сборную, это приятно.

Если это товарищеская игра, вы не можете вернуться травмированным, когда играете в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда вы прибываете на последней стадии сезона с шансом выиграть титулы. Нам здесь хорошо платят, нам платит клуб, а не сборные. Иногда нужно уважать клубы».

9 марта 2024 года состоялся матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчсетер Сити» (3:3). Основной правый защитник горожан Кайл Уокер не смог помочь своей команде, из-за травмы, полученной в сборной Англии.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити сборная Англии по футболу Лига чемпионов Кайл Уокер травма
Іван Распутін Источник: The Mirror
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BUCH
Все-таки… Гроші вирішують усе…!!!???
Це не прийнято!!! 
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