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  4. Легендарный стадион исчезнет? Интер и Милан решили строить новую арену
Италия
23 октября 2024, 12:33 |
267
0

Легендарный стадион исчезнет? Интер и Милан решили строить новую арену

Представители клубов встретились для обсуждения нового проекта

23 октября 2024, 12:33 |
267
0
Легендарный стадион исчезнет? Интер и Милан решили строить новую арену
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Джузеппе Меацца

Итальянские клубы «Интер» и «Милан» решили построить новую арену рядом с легендарным стадионом «Джузеппе Меацца». Встреча официальных представителей команд и городского совета состоялась 22 октября.

Команды решили выкупить арену у города вместе с прилегающей территорией. Представители клубов заявили, что планируют построить новый стадион недалеко от старого. Судьба «Джузеппе Меацца» пока под вопросом, однако его точно не будут сносить – в планах реконструкция и использование под другие события.

Во встречи приняли участие мэр города Джузеппе Сала, представители владельцев обеих команд, министр культуры Алессандро Джули и министр спорта Андреа Абоди.

Именно на этом стадионе «Милан» добыл свою первую победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

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Интер Милан Милан стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)
Микола Титюк Источник: ANSA
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