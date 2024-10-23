Легендарный стадион исчезнет? Интер и Милан решили строить новую арену

Итальянские клубы «Интер» и «Милан» решили построить новую арену рядом с легендарным стадионом «Джузеппе Меацца». Встреча официальных представителей команд и городского совета состоялась 22 октября.

Команды решили выкупить арену у города вместе с прилегающей территорией. Представители клубов заявили, что планируют построить новый стадион недалеко от старого. Судьба «Джузеппе Меацца» пока под вопросом, однако его точно не будут сносить – в планах реконструкция и использование под другие события.

Во встречи приняли участие мэр города Джузеппе Сала, представители владельцев обеих команд, министр культуры Алессандро Джули и министр спорта Андреа Абоди.

Именно на этом стадионе «Милан» добыл свою первую победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.