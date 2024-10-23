Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Арсений Батагов может перебраться в чемпионат Молдовы
Защитник сборной Украины Арсений Батагов, ныне выступающий за турецкий «Трабзонспор», может продолжить карьеру в неожиданном чемпионате.
Как пишет ведение Moldfootball.com со ссылкой на Karadeniz Gazetesi, украинец намерен покинуть турецкий клуб из-за отсутствия игровой практики. Одним из вариантов продолжения карьеры является переезд в чемпионат Молдовы.
По информации издания, в услугах защитника лично заинтересован главный тренер клуба «Зимбру» Хикмет Караман. Клуб планирует арендовать украинца уже в январе 2025 года.
Отмечается, что у Батагова есть варианты продолжения выступлений в Турции. К защитнику проявляют интерес некоторые клубы из второго дивизиона.
Напомним, Батагов перешел в «Трабзонспор» из «Зари» летом 2024 года. Контракт защитника с турецким клубом действует до 30 июня 2028 года.
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