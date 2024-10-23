Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Турция
23 октября 2024, 12:03 | Обновлено 23 октября 2024, 12:21
1265
0

Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры

Арсений Батагов может перебраться в чемпионат Молдовы

23 октября 2024, 12:03 | Обновлено 23 октября 2024, 12:21
1265
0
Защитник сборной Украины получил шокирующий вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Защитник сборной Украины Арсений Батагов, ныне выступающий за турецкий «Трабзонспор», может продолжить карьеру в неожиданном чемпионате.

Как пишет ведение Moldfootball.com со ссылкой на Karadeniz Gazetesi, украинец намерен покинуть турецкий клуб из-за отсутствия игровой практики. Одним из вариантов продолжения карьеры является переезд в чемпионат Молдовы.

По информации издания, в услугах защитника лично заинтересован главный тренер клуба «Зимбру» Хикмет Караман. Клуб планирует арендовать украинца уже в январе 2025 года.

Отмечается, что у Батагова есть варианты продолжения выступлений в Турции. К защитнику проявляют интерес некоторые клубы из второго дивизиона.

Напомним, Батагов перешел в «Трабзонспор» из «Зари» летом 2024 года. Контракт защитника с турецким клубом действует до 30 июня 2028 года.

По теме:
Есть и другие. Палкин подтвердил интерес Манчестер Сити к хавбеку Шахтера
Рюдигер планирует завершить карьеру в Саудовской Аравии
Защитник Челси попал в поле зрения Боруссии Дортмунд
Арсений Батагов Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Зимбру Кишинев трансферы чемпионат Молдовы по футболу
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Футбол | 23 октября 2024, 06:23 12
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер после неудачи в Лондоне?

Вечером 22 октября состоялись 9 матчей 3-го тура Лиги чемпионов

Стал третьим. Голкипер Шахтера Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов
Футбол | 23 октября 2024, 08:40 5
Стал третьим. Голкипер Шахтера Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов
Стал третьим. Голкипер Шахтера Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов

Дмитрий повторил результат, который ранее уже был

Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Бокс | 22.10.2024, 18:36
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
Фьюри рассказал, почему ездит на старом авто за 500 фунтов, имея автопарк
РБ Лейпциг – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 23.10.2024, 11:44
РБ Лейпциг – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
РБ Лейпциг – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Футбол | 22.10.2024, 23:56
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Все решил лишь автогол. Шахтер в Лондоне проиграл Арсеналу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
ФОТО. Наконец все увидели, как выглядит девушка Гави – она прекрасна
21.10.2024, 20:20 2
Футбол
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
ВИДЕО. Первое, что сделал Зинченко после завершения матча Арсенал – Шахтер
23.10.2024, 07:01 3
Футбол
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
Как отыграл украинец? Жирона впервые в истории выиграла матч Лиги чемпионов
22.10.2024, 23:54 4
Футбол
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
Джордж Форман назвал звездного боксера, которого все хотят видеть побитым
22.10.2024, 19:07
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
Легендарный Леннокс Льюис назвал боксера, ради которого вернется на ринг
22.10.2024, 07:47 6
Бокс
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
Зинченко рассказал о ссоре с Гвардиолой. Жузеп сразу же завершил тренировку
22.10.2024, 07:11 9
Футбол
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
К радости Лунина. Куртуа может покинуть Реал и сменить чемпионат
22.10.2024, 11:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем