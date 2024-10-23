Карло АНЧЕЛОТТИ: «Винисиус борется с расизмом. И его за это не любят»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру Винисиуса в матче Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (5:2):

«Могу сказать, что редко можно увидеть футболистов, которые так хорошо играют. Винисиус провел отличный второй тайм. Он играл с энергией, интенсивностью и характером. Он должен выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне. И в прошлом тоже должен был получить эту награду.

Винисиус очень узнаваемый игрок. Его часто освистывают, потому, что он может изменить любую ситуацию. Он борется с расизмом и платит за это свою цену. Но я уверен, что в этой стране его уважают», – рассказал Карло.

В 3 туре Лиги чемпионов «Реал» перевернул игру с дортмундской «Боруссией» – проигрывали 0:2, но во втором тайме забили 5 мячей. Винисус оформил хет-трик и стал лучшим игроком матча.

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес рассказал, как команде удалось перевернуть игру в Лиге чемпионов.