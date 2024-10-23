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Лига чемпионов
23 октября 2024, 11:15 | Обновлено 23 октября 2024, 11:16
278
0

Полузащитник Реала объяснил, как команде удалось отыграться в матче ЛЧ

Лукас Васкес проанализировал победу своего клуба над дортмундской «Боруссией»

23 октября 2024, 11:15 | Обновлено 23 октября 2024, 11:16
278
0
Полузащитник Реала объяснил, как команде удалось отыграться в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Игрок мадридского «Реала» Лукас Васкес поделился эмоциями после камбэка в матче с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов (5:2).

«Команда очень хорошо знала, как реагировать после перерыва. Было показано, что мы можем переломить счет. Мы изменили подход и интенсивность игры с мячом, а также без него. Это было видно на поле, мы забили пять голов и создали гораздо больше моментов.

Во втором тайме мы сыграли лучше в высоком блоке, прессинговали, выигрывали единоборства и гораздо быстрее переводили мяч. Это означает, что мы можем создавать больше моментов и наносить больше ударов по воротам.

Трудно объяснить возвращение в игру. Хотя они случаются и продолжают происходить, объяснить эти вторые таймы поединка очень сложно. Это что-то невероятное.

Как мне перфоманс Винисиуса? Он еще раз показал, что является самым решающим игроком в мире, у него был жестокий второй тайм. Это стоит показать детям, чтобы они увидели, как играют в футбол, с такой интенсивностью и желанием к голам. Очень рад за него.

Мой забитый мяч? Гол был важный для меня и для команды. Очень доволен тем, что мы увидели во втором тайме», – сказал Васкес.

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Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
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