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  4. Куртуа назвал причины провала Реала в 1-м тайме матча с Боруссией Дортмунд
Лига чемпионов
23 октября 2024, 11:03 |
388
0

Куртуа назвал причины провала Реала в 1-м тайме матча с Боруссией Дортмунд

Голкипер – о поединке 3-го тура Лиги чемпионов

23 октября 2024, 11:03 |
388
0
Куртуа назвал причины провала Реала в 1-м тайме матча с Боруссией Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказал мнение о том, по каким причинам команде не удался первый тайм матча с «Боруссией» Дортмунд (5:2) в 3-м туре Лиги чемпионов, по итогам которого «сливочные» проигрывали со счетом 0:2.

«В первом тайме у нас не все получилось. Мы плохо прессинговали, а они создавали слишком много опасности. «Боруссия» забила два быстрых гола еще до перерыва.

В раздевалке мы обсуждали, что можно улучшить. Несмотря на то, что наше первое действие во втором тайме тоже было не лучшим, мы понимали, что сможем победить, если забьем первыми. После этого команда почувствовала, что может сделать гораздо больше. Во втором тайме мы лучше прессинговали, а именно с интенсивностью, которая была достойна чемпионского матча», – рассказал Куртуа.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор оценил камбек «Реала» с «Боруссией» Дортмунд.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д Лига чемпионов
Юрій Остроумов Источник: AS
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