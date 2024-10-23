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  4. Шахтер дал Арсеналу вспомнить эмоции 20-летней давности. Что произошло?
Лига чемпионов
23 октября 2024, 10:46 |
466
0

Шахтер дал Арсеналу вспомнить эмоции 20-летней давности. Что произошло?

«Канониры» уже позабыли подобные победы

23 октября 2024, 10:46 |
466
0
Шахтер дал Арсеналу вспомнить эмоции 20-летней давности. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября в Лондоне состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов между местным «Арсеналом» и донецким «Шахтером». Он завершился победой хозяев со счетом 1:0.

На 29-й минуте встречи автоголом отметился голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык.

Лондонский «Арсенал» в последний раз в своей истории побеждал в еврокубковом матче со счетом 1:0 благодаря автоголу почти ровно 20 лет назад. В сентября 2004 года «канониры» подобным образом обыграли ПСВ в поединке Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что голкипер «Шахтера» Дмитрий Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов после поединка с «Арсеналом».

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Арсенал Лондон Арсенал - Шахтер ПСВ
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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