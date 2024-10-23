Стал третьим. Голкипер Шахтера Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов
Дмитрий повторил результат, который ранее уже был
Вечером 22 октября в Лондоне состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов между местным «Арсеналом» и донецким «Шахтером», который завершился победой хозяев со счетом 1:0.
На 29-й минуте встречи автоголом отметился голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык. А на 77-й минуте страж ворот «Шахтера» парировал 11-метровый, который исполнял бельгиец Леандро Троссард.
25-летний уроженец Полтавы стал лишь третьим игроком, который забил автогол и отразил пенальти в одной игре Лиги чемпионов. Случившееся с Ризныком - это первый случай после Миле Свилара из «Бенфики» в октябре 2017 года в поединке против «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что Дмитрий Ризнык прервал внушительную серию «Арсенала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Мичела без Цыганкова переиграли Слован с Игнатенко 2:0 в 3-м туре ЛЧ
Александр подарил фанату из выездного сектора футболку
А пенальти отразили так же вратари Слована и Ювентуса. И все эти клубы проиграли в итоге.(