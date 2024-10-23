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  4. Стал третьим. Голкипер Шахтера Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов
Лига чемпионов
23 октября 2024, 08:40 | Обновлено 23 октября 2024, 08:43
2036
3

Стал третьим. Голкипер Шахтера Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов

Дмитрий повторил результат, который ранее уже был

23 октября 2024, 08:40 | Обновлено 23 октября 2024, 08:43
2036
3
Стал третьим. Голкипер Шахтера Ризнык вошел в историю Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Вечером 22 октября в Лондоне состоялся матч 3-го тура основной стадии Лиги чемпионов между местным «Арсеналом» и донецким «Шахтером», который завершился победой хозяев со счетом 1:0.

На 29-й минуте встречи автоголом отметился голкипер «горняков» Дмитрий Ризнык. А на 77-й минуте страж ворот «Шахтера» парировал 11-метровый, который исполнял бельгиец Леандро Троссард.

25-летний уроженец Полтавы стал лишь третьим игроком, который забил автогол и отразил пенальти в одной игре Лиги чемпионов. Случившееся с Ризныком - это первый случай после Миле Свилара из «Бенфики» в октябре 2017 года в поединке против «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Ризнык прервал внушительную серию «Арсенала».

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Дмитрий Ризнык Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Шахтер Донецк Арсенал Лондон
Юрій Остроумов Источник: ФК Арсенал Лондон
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Fastovec
Для чого ця статистика? Програли ж
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0
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Southeast*-*
В тот день и вратарь Штурма себе забил, выбивая мяч. 
 А пенальти отразили так же вратари Слована и Ювентуса.  И все эти клубы проиграли в итоге.(
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-1
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