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  4. Тренер Боруссии Д нашел причины позорного поражения в матче с Реалом в ЛЧ
Лига чемпионов
23 октября 2024, 10:41 |
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Тренер Боруссии Д нашел причины позорного поражения в матче с Реалом в ЛЧ

Нури Шахин не понимает, почему его команда выдала два разных тайма

23 октября 2024, 10:41 |
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Тренер Боруссии Д нашел причины позорного поражения в матче с Реалом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Нури Шахин

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нури Шахин подвел итоги матча против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов, которой немцы позорно проиграли (2:5).

«Трудно объяснить произошедшее. Мы очень хорошо играли в первом тайме, у нас много получалось, мы забили два красивых гола. Знали, что второй тайм будет очень длинным.

Были эпизоды, когда нам не хватало скорости во время игры один в один – мы говорили об этом в перерыве. Два пропущенных гола за две минуты не пошли нам на пользу. Ну а голы, пропущенные в конце, тяжело принять, очень досадно.

Мы хорошо действовали в игре с мячом, при счете 2:2 могли забить третий гол. Была надежда на удачный результат, но мы плохо оборонялись, а у них игроки с высоким мастерством. Не каждый способен делать то, что делает Винисиус. Мы должны извлечь этот важный урок», – сказал Шахин.

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Нури Шахин Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: AS
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