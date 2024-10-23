Экс-игрок Динамо стал тренером в США

Уроженец Киева Зураб Очигава, которого украинские болельщики хорошо знают по выступлениям в пяти клубах УПЛ, решил попробовать свои способности на тренерской стезе в США, фактически завершив карьеру футболиста в 29 лет.

Как стало известно Sport.ua, Очигава дебютировал в новой роли в нью-йоркском Bridgeview Soccer Academy из Бруклина. 29-летний Очигава будет передавать свой опыт мальчишкам, которые мечтают стать футболистами.

До переезда за океан молодой тренер в течение трех с половиной лет играл в Азербайджане – сначала два с половиной сезона в клубе «Сабах», а затем один сезон в «Габале». В конце августа нынешнего года его азербайджанский период карьеры завершился, после чего он отправился в Америку.

В Украине Зураб Очигава известен по выступлениям в мариупольском «Ильичевце», киевском «Динамо», донецком «Олимпике», «Днепре-1» и полтавской «Ворскле». Кроме Азербайджана он успел поиграть еще в Эстонии, где защищал цвета «Левадии».

Ранее мы сообщали, что сборную США по футболу возглавил экс-коуч «ПСЖ» и «Челси» Маурисио Почеттино.