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23 октября 2024, 09:59 | Обновлено 23 октября 2024, 10:02
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2

Экс-игрок Динамо стал тренером в США

По ту сторону Атлантики появился Зураб Очигава

23 октября 2024, 09:59 | Обновлено 23 октября 2024, 10:02
1511
2
Экс-игрок Динамо стал тренером в США
Facebook. Зураб Очигава

Уроженец Киева Зураб Очигава, которого украинские болельщики хорошо знают по выступлениям в пяти клубах УПЛ, решил попробовать свои способности на тренерской стезе в США, фактически завершив карьеру футболиста в 29 лет.

Как стало известно Sport.ua, Очигава дебютировал в новой роли в нью-йоркском Bridgeview Soccer Academy из Бруклина. 29-летний Очигава будет передавать свой опыт мальчишкам, которые мечтают стать футболистами.

До переезда за океан молодой тренер в течение трех с половиной лет играл в Азербайджане – сначала два с половиной сезона в клубе «Сабах», а затем один сезон в «Габале». В конце августа нынешнего года его азербайджанский период карьеры завершился, после чего он отправился в Америку.

В Украине Зураб Очигава известен по выступлениям в мариупольском «Ильичевце», киевском «Динамо», донецком «Олимпике», «Днепре-1» и полтавской «Ворскле». Кроме Азербайджана он успел поиграть еще в Эстонии, где защищал цвета «Левадии».

Ранее мы сообщали, что сборную США по футболу возглавил экс-коуч «ПСЖ» и «Челси» Маурисио Почеттино.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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Serhii P.
Та який він тренер, це шкільний рівень. Таке собі.
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+1
Falko
А колись подавав надії. В молодіжці в центрі захисту грав у парі з Поповим, а в першій команді дебютував навіть раніше за Дениса. Але недовго подавав.
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0
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