Украина. Первая лига23 октября 2024, 09:38 | Обновлено 23 октября 2024, 09:39
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Григорчук удивил заявлением о возможном назначении в Буковину
Роман Иосифович заявил, что ни с кем не общался
23 октября 2024, 09:38 | Обновлено 23 октября 2024, 09:39
437
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Украинский тренер Роман Григорчук, которого активно сватают в «Буковину», лаконично высказался по поводу возможного назначения.
«Я не общался ни с одним человеком относительно своего трудоустройства», – признался Роман Иосифович.
Стоит отметить, что последним местом работы Григорчука был азербайджанский «Нефтчи».
Ранее сообщалось, что «Буковина» отстранила от работы Валерия Кривенцова. Уже известно, кто исполняет обязанности главного тренера команды.
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