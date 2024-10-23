Григорчук удивил заявлением о возможном назначении в Буковину

Украинский тренер Роман Григорчук, которого активно сватают в «Буковину», лаконично высказался по поводу возможного назначения.

«Я не общался ни с одним человеком относительно своего трудоустройства», – признался Роман Иосифович.

Стоит отметить, что последним местом работы Григорчука был азербайджанский «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что «Буковина» отстранила от работы Валерия Кривенцова. Уже известно, кто исполняет обязанности главного тренера команды.