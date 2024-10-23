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Украина. Первая лига
23 октября 2024, 09:38 | Обновлено 23 октября 2024, 09:39
437
0

Григорчук удивил заявлением о возможном назначении в Буковину

Роман Иосифович заявил, что ни с кем не общался

23 октября 2024, 09:38 | Обновлено 23 октября 2024, 09:39
437
0
Григорчук удивил заявлением о возможном назначении в Буковину
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Украинский тренер Роман Григорчук, которого активно сватают в «Буковину», лаконично высказался по поводу возможного назначения.

«Я не общался ни с одним человеком относительно своего трудоустройства», – признался Роман Иосифович.

Стоит отметить, что последним местом работы Григорчука был азербайджанский «Нефтчи».

Ранее сообщалось, что «Буковина» отстранила от работы Валерия Кривенцова. Уже известно, кто исполняет обязанности главного тренера команды.

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Роман Григорчук Буковина Черновцы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 2.0
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