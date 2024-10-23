ЭНРИКЕ: «Должны принять результат и прийти в себя»

Вечером 22 октября состоялись поединки третьего тура Лиги чемпионов.

Французский «ПСЖ» на своем поле разделил очки с голландским «ПСВ» (1:1). От поражения парижскую команду спас защитник Ашраф Хакими, который сравнял счет на 55-й минуте.

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Главный тренер клуба из Парижа, Луис Энрике, заявил о несправедливом результате:

«Это позор. Это позор, потому что я думаю, что команда сделала все, чтобы выиграть матч. Вплоть до последней секунды, пытаясь переломить ход событий и обеспечить результат, отражающий то, чего заслуживает каждая команда. «ПСВ» провел очень хороший матч, но мы были намного лучше в атаке и защите.

Теперь я сосредоточен на восстановлении команды. Мы все знаем, насколько важен воскресный матч. Мы понимаем, насколько важна эта игра для наших болельщиков и для лиги. Но сегодня вечером это больно. Больно, потому что это результат, которого мы не ожидали и не заслужили. Но это футбол, мы должны принять результат и прийти в себя», – сказал Энрике.

После третьего тура «ПСЖ» расположился на 17-й позиции (4 балла). Голландская команда намного ниже – 27-я позиция (2 очка).