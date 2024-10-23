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Лига чемпионов
23 октября 2024, 06:20 | Обновлено 23 октября 2024, 06:26
195
0

ЭНРИКЕ: «Должны принять результат и прийти в себя»

Тренер «ПСЖ» прокомментировал игру против «ПСВ»

23 октября 2024, 06:20 | Обновлено 23 октября 2024, 06:26
195
0
ЭНРИКЕ: «Должны принять результат и прийти в себя»
ФК «ПСЖ». Луис Энрике

Вечером 22 октября состоялись поединки третьего тура Лиги чемпионов.

Французский «ПСЖ» на своем поле разделил очки с голландским «ПСВ» (1:1). От поражения парижскую команду спас защитник Ашраф Хакими, который сравнял счет на 55-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер клуба из Парижа, Луис Энрике, заявил о несправедливом результате:

«Это позор. Это позор, потому что я думаю, что команда сделала все, чтобы выиграть матч. Вплоть до последней секунды, пытаясь переломить ход событий и обеспечить результат, отражающий то, чего заслуживает каждая команда. «ПСВ» провел очень хороший матч, но мы были намного лучше в атаке и защите.

Теперь я сосредоточен на восстановлении команды. Мы все знаем, насколько важен воскресный матч. Мы понимаем, насколько важна эта игра для наших болельщиков и для лиги. Но сегодня вечером это больно. Больно, потому что это результат, которого мы не ожидали и не заслужили. Но это футбол, мы должны принять результат и прийти в себя», – сказал Энрике.

После третьего тура «ПСЖ» расположился на 17-й позиции (4 балла). Голландская команда намного ниже – 27-я позиция (2 очка).

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ПСЖ Лига чемпионов Луис Энрике ПСВ
Андрій Вітренко Источник: ФК ПСЖ
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