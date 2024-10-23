ХАКИМИ: «Мяч просто не хотел лететь в ворота»
Левый защитник «ПСЖ» ожидал победы в матче с «ПСВ»
Вечером 22 октября состоялись поединки третьего тура Лиги чемпионов.
Действующий чемпион Франции «ПСЖ» не определил сильнейшего в матче с голландским «ПСВ» (1:1).
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Автор единственного гола «ПСЖ», Ашраф Хакими, поделился эмоциями от сыгранной дуэли:
«Я думал, что мы доминировали на протяжении всего матча. Мы создали много моментов, но мяч просто не хотел лететь в ворота. Вот почему мы разочарованы. Я думаю, что мы заслужили три очка сегодня
Важны мелкие детали. «ПСВ» удалось заставить задеть нас ошибками. Сложно, когда приходится преследовать игру и отставать. Команда показала, что способна на отличную игру. Сегодня мы не одержали победы, но продолжим упорно работать.
Что касается моего гола? Я доволен, но разочарован тем, что мы не смогли победить и набрать три очка. Мы продолжим усердно работать», – высказал Хакими.
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