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Лига чемпионов
23 октября 2024, 06:58 | Обновлено 23 октября 2024, 07:00
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ХАКИМИ: «Мяч просто не хотел лететь в ворота»

Левый защитник «ПСЖ» ожидал победы в матче с «ПСВ»

23 октября 2024, 06:58 | Обновлено 23 октября 2024, 07:00
450
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ХАКИМИ: «Мяч просто не хотел лететь в ворота»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

Вечером 22 октября состоялись поединки третьего тура Лиги чемпионов.

Действующий чемпион Франции «ПСЖ» не определил сильнейшего в матче с голландским «ПСВ» (1:1).

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Автор единственного гола «ПСЖ», Ашраф Хакими, поделился эмоциями от сыгранной дуэли:

«Я думал, что мы доминировали на протяжении всего матча. Мы создали много моментов, но мяч просто не хотел лететь в ворота. Вот почему мы разочарованы. Я думаю, что мы заслужили три очка сегодня

Важны мелкие детали. «ПСВ» удалось заставить задеть нас ошибками. Сложно, когда приходится преследовать игру и отставать. Команда показала, что способна на отличную игру. Сегодня мы не одержали победы, но продолжим упорно работать.

Что касается моего гола? Я доволен, но разочарован тем, что мы не смогли победить и набрать три очка. Мы продолжим усердно работать», – высказал Хакими.

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Ашраф Хакими ПСЖ Лига чемпионов ПСВ
Андрій Вітренко Источник: УЕФА
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