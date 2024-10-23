КУРТУА: «Если бы он попал в верхний угол, то счет бы стал 3:0 в их пользу»

Вечером 22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Реал совершил камбэк с 0:2 и обыграл Боруссию из Дортмунда со счетом 5:2.

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Тибо Куртуа, вратарь «Реала», рассказал о матче:

«Боруссия» сумела создать слишком много опасных ситуаций, а затем забила. Но в перерыве мы говорили о том, насколько нам нужно улучшить игру и как быстро.

Как только мы забили первый гол, мы были уверены, что получим больше и будем бороться за победу. Мы ненавидим проигрывать, и когда мы вышли на бой во втором тайме, мы показали интенсивность, необходимую для матча Лиги чемпионов. В этом была большая разница.

«Дортмунду» было слишком легко делать передачи вокруг нашей штрафной площади. Когда Брандт пробил по воротам, я отразил. У него было время контролировать, прицелиться и ударить. Очевидно, что я сделал хороший сейв, но если бы он попал в верхний угол, то счет бы стал 3:0 в их пользу.

И очевидно, что я не всегда смогу это сделать. В субботу нам нужно начать так, как мы заканчивали игру здесь».