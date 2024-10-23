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Лига чемпионов
23 октября 2024, 12:37 | Обновлено 23 октября 2024, 12:47
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0

Нури ШАХИН: «Голы Реала – горькая пилюля, которую нужно проглотить»

Главный тренер Боруссии Дортмунд рассказал о матче Лиги чемпионов

23 октября 2024, 12:37 | Обновлено 23 октября 2024, 12:47
92
0
Нури ШАХИН: «Голы Реала – горькая пилюля, которую нужно проглотить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Нури Шахин

Вечером 22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Реал совершил камбэк с 0:2 и обыграл Боруссию из Дортмунда со счетом 5:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нури Шахин, главный тренер Боруссии Дортмунд, рассказал о матче:

«В первом тайме мы играли очень хорошо, мы нашли отличные решения с мячом и забили два красивых гола.

Мы обещали себе, что будем быстрее один на один, но нам это не удалось. А когда соперники забили два гола за такой короткий промежуток времени, с этим было трудно справиться. Остальные голы – просто горькая пилюля, которую нужно проглотить.

В первом тайме мы не просто атаковали и забивали, нам было комфортно владеть мячом и использовать его. Но мало кто из игроков способен сделать то, что сделал с нами Винисиус. Нам нужно извлечь важные уроки, и в целом мы очень плохо защищались.

Замена Байно-Гиттенса? Он хорошо сыграл в первом тайме, но мы не сумели как следует заблокировать Родриго, и я хотел что-то с этим сделать. Нас оттесняли, и мы не смогли реализовать нашу стратегию, поэтому сняли с игры Байно-Гиттенса».

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Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Нури Шахин Лига чемпионов Реал - Боруссия Д Джейми Байно-Гиттенс
Николай Степанов Источник: УЕФА
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