Нури ШАХИН: «Голы Реала – горькая пилюля, которую нужно проглотить»
Главный тренер Боруссии Дортмунд рассказал о матче Лиги чемпионов
Вечером 22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.
Мадридский Реал совершил камбэк с 0:2 и обыграл Боруссию из Дортмунда со счетом 5:2.
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Нури Шахин, главный тренер Боруссии Дортмунд, рассказал о матче:
«В первом тайме мы играли очень хорошо, мы нашли отличные решения с мячом и забили два красивых гола.
Мы обещали себе, что будем быстрее один на один, но нам это не удалось. А когда соперники забили два гола за такой короткий промежуток времени, с этим было трудно справиться. Остальные голы – просто горькая пилюля, которую нужно проглотить.
В первом тайме мы не просто атаковали и забивали, нам было комфортно владеть мячом и использовать его. Но мало кто из игроков способен сделать то, что сделал с нами Винисиус. Нам нужно извлечь важные уроки, и в целом мы очень плохо защищались.
Замена Байно-Гиттенса? Он хорошо сыграл в первом тайме, но мы не сумели как следует заблокировать Родриго, и я хотел что-то с этим сделать. Нас оттесняли, и мы не смогли реализовать нашу стратегию, поэтому сняли с игры Байно-Гиттенса».
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