ВИНИСИУС ЖУНИОР: «В перерыва матча в раздевалке Реала было очень тихо»

Вечером 22 октября состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов.

Мадридский Реал совершил камбэк с 0:2 и обыграл Боруссию из Дортмунда со счетом 5:2.

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Винисиус Жуниор, нападающий «Реала» и лучший игрок матча, в интервью после игры рассказал:

«Главное, что мы верили в себя. Это наш дом, полный наших болельщиков, и в таких обстоятельствах может произойти абсолютно все!

Когда мы добрались до раздевалки при счете 0:2 в перерыве, все было очень тихо. Но мы послушали босса и согласились с одной простой вещью: если мы сможем дальше забить первыми, то мы дадим отпор и победим снова!

Я хочу поблагодарить болельщиков за то, что они с нами, потому что мы знаем, что должны совершенствоваться. Наша цель – играть так, как во втором тайме, с самого начала каждого матча.

Эффект Анчелотти? Босс всегда находит правильный способ сделать матчи проще для нас. Мы изменили схему, но также и динамику во втором тайме. Это наше соревнование, и будьте уверены, мы хотим выиграть его снова. Анчелотти всегда говорит мне, что я могу дать больше. Мне 24 года, и я хочу остаться в Мадриде навсегда. Я хочу отдать все клубу, который дал мне так много.

Мечта стала реальностью, когда наши болельщики скандируют мое имя. Я хочу продолжать вознаграждать их еще большим количеством голов».