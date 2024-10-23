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23 октября 2024, 04:55 | Обновлено 23 октября 2024, 05:24
231
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Екатерина Боклач – красавица-голкипер сборной Украины

А ещё она играет за французский Марсель

23 октября 2024, 04:55 | Обновлено 23 октября 2024, 05:24
231
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Екатерина Боклач – красавица-голкипер сборной Украины
УАФ. Екатерина Боклач

20-летняя голкипер «Марселя» Екатерина Боклач была вызвана в составе женской сборной Украины в последний момент.

Девушка заменила 20-летнюю Дарью Келюшик из «Колоса» в списке, которая получила травму.

Напомним, что сборная Украины готовится к первому матчу плей-офф на Евро-2025 против сборной Турции.

Екатерина уже успела поиграть за несколько клубов в своей пока ещё короткой карьере: «Буковинская надежда», киевский «Инвиктус», «Ладомир», польский «Гурник», армянский «Хайяс», французский «Гренобль» и наконец «Марсель».

Голкиперка вызывалась в юношеские сборные Украины U-15 и U-19, также уже получала вызов в национальную команду.

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Про то, как стал вратарем, Екатерина рассказывает весьма занимательную историю:

«Так получилось, что нужен был вратарь, а в команде на тот момент его не было и тренер попросил меня стать на позицию голкипера, потому как я была самая молодая и самая высокая. Сначала эта идея не очень мне понравилась, но я решила просто выручить команду. Позже вратарская позиция стала для меня родной», – рассказала Боклач в одном из интервью.

До этого Екатерина выступала на позициях правого и центрального защитника.

Ну а мы знакомимся с нашей красавицей поближе! Приятного просмотра:

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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