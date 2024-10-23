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Лига чемпионов
23 октября 2024, 03:19 | Обновлено 23 октября 2024, 03:33
19
0

МАРТИНЕЛЛИ: «Шахтер – хорошая команда. Они создали несколько моментов»

Донецкий Шахтер в Лондоне минимально проиграл матч ЛЧ против Арсенала

23 октября 2024, 03:19 | Обновлено 23 октября 2024, 03:33
19
0
МАРТИНЕЛЛИ: «Шахтер – хорошая команда. Они создали несколько моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1). Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразильский форвард канониров Габриэль Мартинелли, лучший игрок матча, в интервью после встречи рассказал:

«Команда выступила хорошо. Я не люблю говорить о себе, поэтому мы выступили действительно хорошо. Конечно, мы хотели победить с разницей в большее количество голов, создать больше моментов. Но я думаю, что мы сыграли действительно хороший матч и заслужили победу.

Шахтер – действительно хорошая команда, поэтому мы знали, что они могут быть опасны. Они создали несколько моментов, но в итоге мы хорошо оборонялись.

Это победа важна. Мы играем за «Арсенал», поэтому не важно, кто наш соперник. Мы должны выходить на игру с одним настроем – выиграть матч».

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Микель Артета Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Габриэл Мартинелли
Николай Степанов Источник: УЕФА
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