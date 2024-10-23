Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1). Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

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Бразильский форвард канониров Габриэль Мартинелли, лучший игрок матча, в интервью после встречи рассказал:

«Команда выступила хорошо. Я не люблю говорить о себе, поэтому мы выступили действительно хорошо. Конечно, мы хотели победить с разницей в большее количество голов, создать больше моментов. Но я думаю, что мы сыграли действительно хороший матч и заслужили победу.

Шахтер – действительно хорошая команда, поэтому мы знали, что они могут быть опасны. Они создали несколько моментов, но в итоге мы хорошо оборонялись.

Это победа важна. Мы играем за «Арсенал», поэтому не важно, кто наш соперник. Мы должны выходить на игру с одним настроем – выиграть матч».