МАРТИНЕЛЛИ: «Шахтер – хорошая команда. Они создали несколько моментов»
Донецкий Шахтер в Лондоне минимально проиграл матч ЛЧ против Арсенала
Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1). Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.
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Бразильский форвард канониров Габриэль Мартинелли, лучший игрок матча, в интервью после встречи рассказал:
«Команда выступила хорошо. Я не люблю говорить о себе, поэтому мы выступили действительно хорошо. Конечно, мы хотели победить с разницей в большее количество голов, создать больше моментов. Но я думаю, что мы сыграли действительно хороший матч и заслужили победу.
Шахтер – действительно хорошая команда, поэтому мы знали, что они могут быть опасны. Они создали несколько моментов, но в итоге мы хорошо оборонялись.
Это победа важна. Мы играем за «Арсенал», поэтому не важно, кто наш соперник. Мы должны выходить на игру с одним настроем – выиграть матч».
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