Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1). Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

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Микель Артета, главный тренер «Арсенала», прокомментировал матч так:

«Два совершенно разных тайма. В первом тайме мы выглядели очень остро, очень доминировали и создали ряд больших моментов, которые не реализовали. Во втором тайме я чувствовал, что команда устала, у нас не было той гибкости в игре с мячом. Иногда мы были немного небрежны.

Мы дали много кислорода и пространства «Шахтеру». Это опасная команда, и у них были хорошие моменты в игре. Им респект, потому что они действительно хорошо справились. Но это правда, что в игре с мячом у нас были очень неудачные моменты. У нас действительно не было никакой последовательности в игре. Мы упустили два голевых момента, один из них – пенальти, который должен был перевести игру в совершенно другое русло. Этого не произошло, и соперники остались в игре.

Нам удалось сохранить ворота сухими, Дэвид Райя сделал хороший сейв в конце. Но в целом мы счастливы, потому что это соревнование трудно выиграть. Победа очень важна, нам предстоят две очень сложные игры. Расписание сейчас очень напряженное, и эта победа пойдет нам на пользу».