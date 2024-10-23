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  4. АРТЕТА: «Арсенал упустил два голевых момента, один из них – пенальти»
Лига чемпионов
23 октября 2024, 02:57 | Обновлено 23 октября 2024, 03:17
63
0

АРТЕТА: «Арсенал упустил два голевых момента, один из них – пенальти»

Главный тренер Арсенала прокомментировал матч против Шахтера

23 октября 2024, 02:57 | Обновлено 23 октября 2024, 03:17
63
0
АРТЕТА: «Арсенал упустил два голевых момента, один из них – пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1). Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Микель Артета, главный тренер «Арсенала», прокомментировал матч так:

«Два совершенно разных тайма. В первом тайме мы выглядели очень остро, очень доминировали и создали ряд больших моментов, которые не реализовали. Во втором тайме я чувствовал, что команда устала, у нас не было той гибкости в игре с мячом. Иногда мы были немного небрежны.

Мы дали много кислорода и пространства «Шахтеру». Это опасная команда, и у них были хорошие моменты в игре. Им респект, потому что они действительно хорошо справились. Но это правда, что в игре с мячом у нас были очень неудачные моменты. У нас действительно не было никакой последовательности в игре. Мы упустили два голевых момента, один из них – пенальти, который должен был перевести игру в совершенно другое русло. Этого не произошло, и соперники остались в игре.

Нам удалось сохранить ворота сухими, Дэвид Райя сделал хороший сейв в конце. Но в целом мы счастливы, потому что это соревнование трудно выиграть. Победа очень важна, нам предстоят две очень сложные игры. Расписание сейчас очень напряженное, и эта победа пойдет нам на пользу».

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер Микель Артета
Николай Степанов Источник: УЕФА
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