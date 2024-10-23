СУДАКОВ: «Я наслаждался моментом. Такие матчи хочется играть каждую неделю»

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1). Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

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Георгий Судаков, хавбек «Шахтера», прокомментировал матч так:

«Первый тайм был очень сложным для нашей команды. Была определенная атмосфера, давление, которое помогает сопернику, когда это выездная игра против такой невероятно сильной команды. «Арсенал», вероятно, – одна из сильнейших команд в Европе, даже в мире.

Мы пропустили в первом тайме, у них были другие шансы. Но мы также хотели играть хорошо и создавали свои собственные моменты. Во втором тайме, я думаю, мы играли, может быть, не очень хорошо, но мы сыграли в футбол, которым могли бы гордиться. Мы хотели забить, мы старались, у нас были свои шансы. Я думаю, что мы заслужили забить хотя бы один раз.

Опыте игры на выезде с Арсеналом? Это было невероятно. Такие матчи хочется играть каждую неделю. Наслаждался моментом. Это невероятно. Я был очень рад это сделать.

Шансы выйти в плей-офф? Мы работаем над этим. Мы верим в это. Мы улучшаемся от игры к игре. Посмотрим, что будет дальше, сложно планировать заранее».