Хороший второй тайм. Пушич признался, что сказал игрокам Шахтера в перерыве

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1). Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

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Марино Пушич, главный тренер «Шахтера», прокомментировал матч так:

«Я только что сказал своим игрокам в раздевалке, что я очень горжусь их игрой сегодня. Тем, как они проявили себя, как работали, чтобы стать лучше. Особенно во втором тайме с мячом мы играли очень хорошо.

Команда продолжает играть в позитивный футбол. Это просто моя философия. Я не хочу играть по-другому – на самом деле, это очень просто. Когда я пришел в клуб, я сказал: вот как мы играем. Конечно, я не против длинных или хаотичных передач – это все часть игры. Но у нас есть своя философия, независимо от того, с кем мы играем.

Мы играли так и против «Барселоны», «Порту» и всех этих больших клубов. Так что мы продолжим играть так. Вы видите, что игроки чувствуют себя очень хорошо в этой роли, очень хорошо в этом стиле игры. Мы не будем его менять.

В перерыве я сказал, что счет всего лишь 0:1, и все хорошее начинается с веры. Нужно верить, что можно сделать камбек. Мы внесли некоторые тактические изменения уже с 35-й минуты, что было важно и помогло нам улучшить командную игру. Мы победили «Барселону», поэтому можем победить «Арсенал» на выезде, нужно верить в это. Это была установка, и именно это они попытались сделать, почти идеально. Если не считать того, что мы не забили, это было очень хорошее выступление нашей команды.

Шансы на выход в плей-офф? Это короткое соревнование, всего 8 игр. Мы знаем, что против определенных команд у нас будет больше шансов, чем против «Арсенала» или «Аталанты» на выезде. Это не так просто, потому что эти команды находятся на определенном уровне. Нам нужно расти до этого уровня, потому что у нас много молодых игроков, поэтому мы постоянно развиваемся и становимся лучше. Нам нужны такие игры, чтобы стать еще лучше. У нас есть шанс, и мы им обязательно воспользуемся».