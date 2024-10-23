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Лига наций
23 октября 2024, 00:57 |
289
0

ВИДЕО. Вопросы о ЗМ сняты. Как Реал за 10 минут трижды забил Боруссии Д

Невероятный Винисиус Жуниор еще дважды поразил ворота соперников, гол и у Васкеса

23 октября 2024, 00:57 |
289
0
ВИДЕО. Вопросы о ЗМ сняты. Как Реал за 10 минут трижды забил Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine

22 октября прошел матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

Сливочные проигрывали 0:2, но на 63-й уже сумели сравнять. До 83-й счет был 2:2, однако затем Реал трижды поразил ворота соперников (дважды – Винисиус Жуниор, один раз – Лукас Васкес).

Вини в этом поединке оформил хет-трик.

❗️ ВИДЕО. Вопросы о ЗМ сняты. Как Реал за 10 минут трижды забил Боруссии Д

ГОЛ! 3:2 Лукас Васкес, 83 мин.

ГОЛ! 4:2 Винисиус Жуниор, 86 мин.

ГОЛ! 5:2 Винисиус Жуниор, 90+3 мин.

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Винисиус Жуниор Лукас Васкес Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Реал - Боруссия Д Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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