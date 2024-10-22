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22 октября 2024, 23:42 | Обновлено 23 октября 2024, 00:24
826
0

ВИДЕО. Усик показал свои футбольные скиллы – GOAT-уровень

Украинский супертяж хорош во всём

22 октября 2024, 23:42 | Обновлено 23 октября 2024, 00:24
826
0
ВИДЕО. Усик показал свои футбольные скиллы – GOAT-уровень
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксёр Александр Усик в своём тик-ток-аккаунте опубликовал видео, на котором он показал, как умеет набивать мяч.

Чемпион мира по боксу является большим фанатом футбола.

На официальном сайте ФК «Полесье» Александр фигурирует, как нападающий и друг клуба.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Также Усик уже выступал за житомирский клуб в УПЛ в сезоне 2023/24, сыграв против «Вереса».

Ну а сейчас вы можете насладиться футбольным мастерством звезды бокса:

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Александр Усик бокс видео lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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