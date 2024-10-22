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Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:31 | Обновлено 23 октября 2024, 00:28
1044
0

ВИДЕО. Невероятный матч. Реал отыграл у Боруссии Д два мяча за три минуты

Голы забили Антонио Рюдигер (60) и Винисиус Жуниор (63), счет стал 2:2

22 октября 2024, 23:31 | Обновлено 23 октября 2024, 00:28
1044
0
ВИДЕО. Невероятный матч. Реал отыграл у Боруссии Д два мяча за три минуты
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

22 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

После первого тайма королевский клуб проигрывал со счетом 0:2. Однако благодаря мячам Антонио Рюдигера и Винисиуса Жуниора на 60-й и 63-й минутах соответственно сумел отыграться.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.

❗️ ВИДЕО. Невероятный матч. Реал отыграл у Боруссии Д два мяча за три минуты

ГОЛ! 1:2 Рюдигер, 60 мин.

ГОЛ! 2:2 Винисиус Жуниор, 63 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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