ВИДЕО. Невероятный матч. Реал отыграл у Боруссии Д два мяча за три минуты
Голы забили Антонио Рюдигер (60) и Винисиус Жуниор (63), счет стал 2:2
22 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Боруссия Дортмунд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе Сантьяго Бернабеу в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
После первого тайма королевский клуб проигрывал со счетом 0:2. Однако благодаря мячам Антонио Рюдигера и Винисиуса Жуниора на 60-й и 63-й минутах соответственно сумел отыграться.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота сливочных защищает Тибо Куртуа.
❗️ ВИДЕО. Невероятный матч. Реал отыграл у Боруссии Д два мяча за три минуты
ГОЛ! 1:2 Рюдигер, 60 мин.
ГОЛ! 2:2 Винисиус Жуниор, 63 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-защитник Барселоны и сборной Испании прервал молчание
Украинец показывает различные видео с матчей в Украине во время войны