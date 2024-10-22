А что происходит? Боруссия шокирует Реал на Бернабеу после 1-го тайма в ЛЧ
Дортмундцы сенсационно побеждают 2:0
Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».
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Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
«Боруссия» сенсационно побеждает после первого тайма «сливочных» со счетом 2:0. Голы в ворота действующего победителя Лиги чемпионов забивали Дониелл Мален и Джейми Байно-Гиттенс.
Отметим, что в финале ЛЧ 2023/24 «Реал» победил «Боруссию» 2:0.
45' Einfach mal wirken lassen.— Borussia Dortmund (@BVB) October 22, 2024
⭐️ #RMABVB 0:2 ⭐️ pic.twitter.com/AJlIvCURns
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