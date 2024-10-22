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  4. А что происходит? Боруссия шокирует Реал на Бернабеу после 1-го тайма в ЛЧ
Лига чемпионов
22 октября 2024, 22:51 |
955
3

А что происходит? Боруссия шокирует Реал на Бернабеу после 1-го тайма в ЛЧ

Дортмундцы сенсационно побеждают 2:0

22 октября 2024, 22:51 |
955
3
А что происходит? Боруссия шокирует Реал на Бернабеу после 1-го тайма в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

«Боруссия» сенсационно побеждает после первого тайма «сливочных» со счетом 2:0. Голы в ворота действующего победителя Лиги чемпионов забивали Дониелл Мален и Джейми Байно-Гиттенс.

Отметим, что в финале ЛЧ 2023/24 «Реал» победил «Боруссию» 2:0.

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Дониелл Мален Джейми Байно-Гиттенс Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - Боруссия Д
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 3
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Diesel
Борусія завжди була сильною командою 
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0
serhiy
Потрібно,щоб Куртуа ще напускав голів.
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-3
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