А что происходит? Боруссия шокирует Реал на Бернабеу после 1-го тайма в ЛЧ

Во вторник, 22 октября, проходит матч 3-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией».

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Матч проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

«Боруссия» сенсационно побеждает после первого тайма «сливочных» со счетом 2:0. Голы в ворота действующего победителя Лиги чемпионов забивали Дониелл Мален и Джейми Байно-Гиттенс.

Отметим, что в финале ЛЧ 2023/24 «Реал» победил «Боруссию» 2:0.