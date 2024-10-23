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  4. «Отличный трансфер». Капелло похвалил Довбика на фоне критики Ромы
Италия
23 октября 2024, 17:34 | Обновлено 23 октября 2024, 18:39
1012
2

«Отличный трансфер». Капелло похвалил Довбика на фоне критики Ромы

Известный тренер видит положительные моменты в игре украинца

23 октября 2024, 17:34 | Обновлено 23 октября 2024, 18:39
1012
2
«Отличный трансфер». Капелло похвалил Довбика на фоне критики Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Бывший главный тренер «Ромы» Фабио Капелло подверг критике выступления своей экскоманды в текущем сезоне.

«Увольнение Де Росси меня ошеломило. То, что было создано им, было утрачено. Юрич просит совсем другие вещи, и команда еще не усвоила этот новый стиль игры.

Да, Рома находится не на своем месте в турнирной таблице, но, конечно, мы все еще не видим команды, за исключением отдельных игроков.

Единственный, кто действовал на высоком уровне в матче с Интером, был Дибала. Своими тремя или четырьмя вертикальными передачами он поставил трудности перед соперником. Довбик? Это отличный трансфер, в матче с Интером он неплохо подыгрывал партнерам», – сказал 78-летний специалист.

Капелло возглавлял Рому в период с 1999 по 2004 год. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок Италии.

Ранее бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано сравнил Довбика с Матео Ретеги.

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Фабио Капелло Рома Рим Артем Довбик Рома - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу Пауло Дибала
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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ura15
нарешті думка серйозного знавця футболу!
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Завтра увидим.
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