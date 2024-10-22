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  4. «Намного сильнее». Кассано сравнил форварда сборной Италии с Довбиком
Италия
22 октября 2024, 19:35 | Обновлено 22 октября 2024, 19:38
1014
2

«Намного сильнее». Кассано сравнил форварда сборной Италии с Довбиком

Антонио поставил Матео Ретеги выше Артема

22 октября 2024, 19:35 | Обновлено 22 октября 2024, 19:38
1014
2
«Намного сильнее». Кассано сравнил форварда сборной Италии с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением по поводу нападающего Аталанты Матео Ретеги.

«Если не учитывать Лаутаро Мартинеса, в Италии Ретеги выше всех. Он гораздо сильнее, чем Влахович, Лукаку, Довбик и все другие, кто там есть. Мората – не тот игрок, Тюрам – тоже. И Матео может все еще улучшить много вещей в своей игре», – сказал Кассано.

После 8 туров Ретеги с 8 голами возглавляет бомбардирскую гонку в Серии А. На счету Довбика 3 результативных удара.

В составе сборной Италии Ретеги сыграл 16 матчей, в которых забил 6 голов.

Ранее итальянские журналисты оценили игру Довбика в матче с Интером.

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Матео Ретеги Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу Антонио Кассано Рома Рим Аталанта
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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OKs100
Ретеги просто повезло с клубом. Выше классом форвардов за Довбыка в мире очень мало, может 5-7 человек.
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0
Saar
Ретегі неймовірно працьовитий гравець і топ-форвард!
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