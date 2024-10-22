«Намного сильнее». Кассано сравнил форварда сборной Италии с Довбиком

Бывший форвард сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением по поводу нападающего Аталанты Матео Ретеги.

«Если не учитывать Лаутаро Мартинеса, в Италии Ретеги выше всех. Он гораздо сильнее, чем Влахович, Лукаку, Довбик и все другие, кто там есть. Мората – не тот игрок, Тюрам – тоже. И Матео может все еще улучшить много вещей в своей игре», – сказал Кассано.

После 8 туров Ретеги с 8 голами возглавляет бомбардирскую гонку в Серии А. На счету Довбика 3 результативных удара.

В составе сборной Италии Ретеги сыграл 16 матчей, в которых забил 6 голов.

Ранее итальянские журналисты оценили игру Довбика в матче с Интером.