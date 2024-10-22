Йозуа Киммих: «Игра против Барселоны всегда чувствуется по-особому»
Полузащитник Баварии высказался о матче 3-го тура Лиги чемпионов
23 октября в 22.00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих прокомментировал игру:
«Игра против «Барселоны» всегда чувствуется по-особому. Это очень большой клуб с замечательной историей – поэтому это особая игра как для игроков, так и для фанатов».
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29 игрока в 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» во всех турнирах 10 матчей, в которых отдал 3 голевых передачи.
Коуч мюнхенцев Венсан Компани заявил, что не верит в то, что «Барселона» адаптируется под футбол «Баварии».
💬 Joshua #Kimmich zum Duell mit #Barcelona: "Es ist immer etwas ganz Besonderes gegen Barça zu spielen. Es ist ein sehr großer Club mit großer Tradition - daher ist es als Spieler und für die Fans ein besonderes Spiel." #FCBFCB #UCL pic.twitter.com/2SWWm2MAqG— FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2024
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