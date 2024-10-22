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Лига чемпионов
22 октября 2024, 23:06 | Обновлено 23 октября 2024, 00:31
138
0

Йозуа Киммих: «Игра против Барселоны всегда чувствуется по-особому»

Полузащитник Баварии высказался о матче 3-го тура Лиги чемпионов

22 октября 2024, 23:06 | Обновлено 23 октября 2024, 00:31
138
0
Йозуа Киммих: «Игра против Барселоны всегда чувствуется по-особому»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

23 октября в 22.00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих прокомментировал игру:

«Игра против «Барселоны» всегда чувствуется по-особому. Это очень большой клуб с замечательной историей – поэтому это особая игра как для игроков, так и для фанатов».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29 игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» во всех турнирах 10 матчей, в которых отдал 3 голевых передачи.

Коуч мюнхенцев Венсан Компани заявил, что не верит в то, что «Барселона» адаптируется под футбол «Баварии».

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Йозуа Киммих Бавария Барселона Барселона - Бавария Лига чемпионов
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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