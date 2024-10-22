Йозуа Киммих: «Игра против Барселоны всегда чувствуется по-особому»

23 октября в 22.00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Полузащитник мюнхенцев Йозуа Киммих прокомментировал игру:

«Игра против «Барселоны» всегда чувствуется по-особому. Это очень большой клуб с замечательной историей – поэтому это особая игра как для игроков, так и для фанатов».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29 игрока в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Киммих провел за «Баварию» во всех турнирах 10 матчей, в которых отдал 3 голевых передачи.

Коуч мюнхенцев Венсан Компани заявил, что не верит в то, что «Барселона» адаптируется под футбол «Баварии».