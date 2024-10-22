КОМПАНИ: «Я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас»

23 октября в 22.00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани поделился своими ожиданиями от игры:

«Это Барса против Баварии, каждый тренер имеет цель выиграть со своим видением. Вот почему люди приходят и хотят видеть эту игру, вот почему это интересно. Тактически всегда можно что-то адаптировать, но в конце концов я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас - они будут играть точно так, как играли в последний раз».

На данный момент «Барселона», имея в активе 3 очка, находится на 16-й позиции в Лиге чемпионов, а «Бавария» – с идентичным количеством очков занимает 15 место.

Ранее каталонцы и мюнхенцы играли между собой 14 матчей.«Бавария» победила в 10 играх, «Барселона» одолела мюнхенцев трижды, и однажды матч закончился вничью.