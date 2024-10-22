КОМПАНИ: «Я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас»
Коуч Баварии сделал прогнозы по игре Барселоны
23 октября в 22.00 состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Баварией». Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани поделился своими ожиданиями от игры:
«Это Барса против Баварии, каждый тренер имеет цель выиграть со своим видением. Вот почему люди приходят и хотят видеть эту игру, вот почему это интересно. Тактически всегда можно что-то адаптировать, но в конце концов я ничуть не верю, что Флик адаптирует свой футбол под нас - они будут играть точно так, как играли в последний раз».
На данный момент «Барселона», имея в активе 3 очка, находится на 16-й позиции в Лиге чемпионов, а «Бавария» – с идентичным количеством очков занимает 15 место.
Ранее каталонцы и мюнхенцы играли между собой 14 матчей.«Бавария» победила в 10 играх, «Барселона» одолела мюнхенцев трижды, и однажды матч закончился вничью.
🎙️ Vincent #Kompany zum Spielansatz: "Es ist Barça gegen Bayern, jeder Trainer hat das Ziel, mit seiner Idee zu gewinnen. Deshalb kommen die Menschen und wollen dieses Spiel sehen, deshalb ist es interessant. Taktisch kann man immer etwas anpassen, aber letztendlich glaube ich… pic.twitter.com/Tl4b6hdPEy— FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2024
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