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  4. Ливерпуль нашел замену Салаху в бывшем клубе Клоппа. Цена €100 млн
Англия
22 октября 2024, 21:22 |
635
0

Ливерпуль нашел замену Салаху в бывшем клубе Клоппа. Цена €100 млн

Джейми Байно-Гиттенс может перейти в «Ливерпуль»

22 октября 2024, 21:22 |
635
0
Ливерпуль нашел замену Салаху в бывшем клубе Клоппа. Цена €100 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Многолетний лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб. У египтянина заканчивается контракт – он свободным агентом может перейти в один из клубов Саудовской Аравии.

По информации немецкого портала BILD, «Ливерпуль» уже начал поиски замены Салаху на правом фланге атаки. Одним из кандидатов на замену Салаху является нападающий дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс. Между двумя клубами состоялся контакт относительно возможного трансфера. «Боруссия» запросила за своего игрока 100 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Джейми Байно-Гиттенс провел за «шмелей» 10 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался «Челси».

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Дмитро Олійник Источник: Sport Bild
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